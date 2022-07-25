«Эдмонтон» планирует подписать одного-двух форвардов до старта тренировочного лагеря

Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» планирует усилить состав одним-двумя игроками до начала тренировочных лагерей перед стартом нового сезона, не считая хоккеистов, которые подпишут просмотровые контракты, сообщает Edmonton Journal.
По информации издания, в список потенциальных кандидатов входят крайние нападающие Сонни Милано (в прошлом сезоне играл за «Анахайм Дакс»), Эван Родригес («Питтсбург Пингвинз») и Юхан Ларссон («Вашингтон Кэпиталз»).
Кроме того, не исключается подписание Фила Кессела («Аризона Койотс»), однако скаутам «Ойлерз» предстоит выяснить, с чем было связано падение результативности американца в минувшем сезоне.
Автор материала предполагает, что если «нефтяникам» удастся подписать одного из этих игроков на зарплату в пределах от $ 1 млн до $ 1,25 млн, то это будет большой победой для «Эдмонтона». Сейчас у клуба практически нет места под потолком зарплат. По данным CapFriendly, остаётся всего $ 68 тыс. Кроме того, без контрактов пока ограниченно свободные агенты Ессе Пульюярви, Райан Маклауд и Кайлер Ямамото.
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