Жена Дмитрия Яшкина сообщила о переезде в Россию
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Надия Яшкина, жена хоккеиста Дмитрия Яшкина, в телеграм-канале объявила о переезде в Россию из США. На основании этого можно предположить, что форвард продолжит свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге.
Сезон-2021/2022 чешский форвард российского происхождения провёл в «Аризоне Койотс». Он сыграл 12 матчей в НХЛ и отдал одну голевую передачу, а затем получил тяжёлую травму и пропустил остаток чемпионата.
В КХЛ Яшкин играл за московское «Динамо». За два сезона он сыграл 133 матча и набрал 137 (77+60) очков. В сезоне-2020/2021 он стал лучшим снайпером КХЛ, забросив 38 шайб. Спортивные права на нападающего принадлежат бело-голубым, однако ранее появлялась информация о том, что «Динамо» может обменять их в СКА.
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