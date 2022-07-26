36-летний Мосалёв рассказал, что мотивирует его не завершать карьеру

36-летний нападающий минского «Динамо» Денис Мосалёв рассказал о мотивации, из-за которой не завершает карьеру.



«Задумывался ли над тем, что будет после карьеры? Пока серьёзно не задумывался, что буду делать, когда закончу. Какой-то конкретной цели или направления нет. Пока живу сегодняшним днём. Когда это время придёт — буду думать.

В чём мотивация продолжать играть? Прежде всего мне приносит удовольствие сама игра, эмоции, адреналин. Понятно, что где-то сказываются травмы, вылезают старые болячки, уже тяжелее восстанавливаться после игр. Но я не первый и не последний. Есть много примеров, когда люди старше меня играют и наслаждаются. Пока есть желание — буду играть. Но если его не будет, то уже стоит задуматься о завершении карьеры.

До перехода в минское «Динамо» не играл почти десять месяцев, не закрадывались ли мысли о завершении карьеры? Было такое. Уже присматривал себе другие сферы деятельности, но всё равно продолжал тренироваться, была цель найти команду. Думал, что буду тренироваться до конца декабря и потом отдохну, если не найду команду, а дальше буду готовиться к сборам на следующий сезон. И если бы уже тогда не было вариантов, то я бы закончил. Но мои старания вознаградились, меня пригласили в «Динамо». За физическую форму я не переживал: был хорошо готов, тренировался в зале. Не было только игровой практики, мало тренировался на льду. Летом мы катались друг с другом, а потом все разъехались. После этого льда уже особо не было, но я катался с любителями в Магнитогорске, хочу им сказать отдельное огромное спасибо. Они всегда приглашали — какая-никакая практика, лёд. Когда приехал в Минск, не хватало именно игрового ритма, чувства игры. Но провёл пару-тройку матчей и втянулся, потом нормально пошло.



Да, было тяжело, уходил в себя, много переживал. Но спасибо огромное моей супруге, семье, родным. Они меня поддерживали, всё равно было понятно, что рано или поздно придётся заканчивать. Кстати, в будущем, когда это произойдёт, мне уже будет не так тяжело. Я уже подготовлен», – цитирует Мосалёва официальный сайт КХЛ.