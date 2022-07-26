ИИХФ опубликовала новый свод правил для судей на сезон-2022/2023
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала свод правил, которые вступят в силу с сезона-2022/2023.
«Год назад была создана совершенно новая унифицированная книга правил с целью согласования правил во всём мире для разных уровней и категорий игры и обеспечения согласованности. На 2022–2023 годы серьёзных изменений нет, но в новую версию, выпущенную 22 июля 2022 года, были внесены некоторые служебные корректировки. Свод правил ИИХФ будет действовать для всех турниров под эгидой ИИХФ в сезоне-2022/2023», – написано в заявлении на сайте федерации.
Отметим, что перенесённый молодёжный чемпионат мира – 2022, который состоится в августе текущего года, будет играться по правилам сезона-2021/2022.
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