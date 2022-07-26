Александр Хованов вернулся в систему «Ак Барса»
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22-летний нападающий Александр Хованов продолжит карьеру в системе казанского «Ак Барса». Хоккеист будет выступать за фарм-клуб команды «Барс», выступающий в ВХЛ. Об этом сообщает официальная группа «Барса» во «Вконтакте».
Минувший сезон он провёл за океаном – в АХЛ и ECHL. В составе «Барса» Хованов выступал в сезоне-2020/2021 – сыграл в 35 встречах и набрал 25 очков: забросил восемь шайб и отдал 17 результативных передач. Также на его счету семь матчей за основную команду в КХЛ.
По итогам прошлого сезона ВХЛ «Барс» занял 16-е место в регулярном чемпионате и вышел в плей-офф, где в первом раунде ему противостояла «Югра», победившая в регулярке. Югорчане выиграли серию в четырёх матчах и выбили «Барс» из турнира.
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