Ярослав Аскаров попал в топ-3 лучших молодых вратарей клубов НХЛ по версии The Athletic

Известное издание The Athletic опубликовало рейтинг лучших молодых вратарей, которые были задрафтованы, но ещё не успели дебютировать в НХЛ.



Второе место в этом топе занял 20-летний российский вратарь «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров. Первым стал шведский страж ворот «Миннесоты Уайлд» Йеспер Валльстедт. Тройку замкнул канадский голкипер «Детройт Ред Уингз» Себастьян Косса.

Напомним, в середине мая Аскаров заключил трёхлетнее соглашение с «Нэшвиллом», который задрафтовал россиянина в 2020 году в первом раунде под общим 11-м номером. С 2018 года вратарь выступал за СКА и за команды системы санкт-петербургского клуба. В минувшем сезоне Аскаров сыграл 16 матчей в КХЛ, одержав победы в половине из них при 93,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,48.