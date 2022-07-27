ИИХФ объявила, что отобранный у России ЧМ-2023 пройдёт в Финляндии и Латвии
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) на официальном сайте объявила о том, что чемпионат мира — 2023 по хоккею пройдёт в Финляндии и Латвии.
Городами, в которых состоится турнир, стали Тампере (Финляндия) и Рига (Латвия).
Ранее совместная заявка Финляндии и Латвии стала единственной после того, как Венгрия и Словения (Будапешт/Любляна) отозвали свои заявки. Таким образом, заявка Тампере/Рига победила на безальтернативной основе.
Напомним, чемпионат мира 2023 года должна была принять Россия. Соревнования планировалось провести в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая. Тем не менее Международная федерация хоккея приняла решение лишить Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года из-за ситуации на Украине.
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