Амиров, у которого диагностировали опухоль головного мозга, рассказал о состоянии здоровья

Российский нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров поделился эмоциями от продления аренды. Кроме того, хоккеист рассказал о помощи уфимского клуба. В феврале 2022 года у Амирова диагностировали опухоль головного мозга.

«Наш клуб выполнил колоссальную работу в плане лечения, организации. Например, мне помогали в Германии. Я очень благодарен «Салавату Юлаеву» за поддержку во всём. Большое спасибо руководству и всей системе клуба. Восстановление проходит отлично. Сейчас я прохожу курсы, которые мне назначили врачи. Восстанавливаюсь, тренируюсь: всё, слава богу, идёт хорошо.

Что касается одноклубника из нашей системы, которому отказали в операции финские врачи, о котором так много писали. Речь не идёт обо мне, но хочу ему пожелать от всех нас здоровья, здоровья и ещё раз здоровья», — приводит слова Амирова официальный сайт «Салавата».