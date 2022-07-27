Амиров останется в «Салавате» ещё на год. Клуб договорился с «Торонто» о продлении аренды

«Салават Юлаев» договорился с «Торонто Мэйпл Лифс» о продлении аренды 20-летнего нападающего Родиона Амирова, сообщается в официальном телеграм-канале уфимцев.



Отмечается, что российский форвард проведёт в «Салавате» ещё один год.



«Сейчас он тренируется и работает с тренерами по индивидуальной программе», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2022 года было объявлено об обнаружении у молодого хоккеиста опухоли головного мозга. Амиров выступал в Континентальной хоккейной лиге на правах аренды из «кленовых листьев». Прошлый сезон нападающий начал в стане юлаевцев, однако пропустил большую часть из-за травмы. Ранее главный тренер уфимцев Виктор Козлов поделился информацией о процессе лечения Амирова от опухоли.