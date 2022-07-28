Стала известна дата начала нового сезона Молодёжной хоккейной лиги

Молодёжная хоккейная лига объявила о дате старта сезона-2022/2023. Первый матч пройдёт 3 сентября в Санкт-Петербурге. В этот день действующий обладатель Кубка Харламова «СКА-1946» сыграет с финалистом плей-офф – «Красной Армией».
Напомним, в финале Кубка Харламова – 2022 молодёжная команда СКА выиграла серию у «Красной Армии» со счётом 4-2.
Отметим, что с нового сезона в МХЛ действует новая схема проведения чемпионата. По результатам регулярного чемпионата-2021/2022 сформированы четыре дивизиона. Команды, занявшие в своих конференциях места с первого по девятое, сформировали дивизионы «Золотой». Команды, занявшие места ниже девятого, и новички МХЛ будут выступать в дивизионах «Серебряный».
Команды «Золотых» дивизионов, занявшие места с первого по пятое, автоматически попадают в плей-офф. Ещё три путёвки будут разыгрывать команды, занявшие шестое, седьмое и восьмое места в дивизионах «Золотой», и команды, занявшие первое, второе и третье места в дивизионах «Серебряный».
Места в плей-офф будут разыгрываться в сериях до двух побед, преимущество своей площадки получат команды дивизиона «Золотой». Девятые команды дивизионов «Золотой» не сыграют в плей-офф и будут в следующем сезоне выступать в дивизионах «Серебряный», победители которых, напротив, повысятся в классе.
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