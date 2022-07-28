«Легенда». Мичков опубликовал фотографию с Овечкиным

Нападающий СКА Матвей Мичков в соцсетях опубликовал фотографию с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Оба игрока в настоящее время готовятся к новому сезону, Мичков в составе армейцев тренируется на базе в Новогорске.

«Легенда», – кратко подписал фотографию Матвей Мичков.

Александр Овечкин и Матвей Мичков Фото: Соцсети Матвея Мичкова

Мичков дебютировал в КХЛ в 16-летнем возрасте. В сезоне-2021/2022 он провёл 13 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал три голевые передачи. Ранее директор европейского скаутского бюро НХЛ Горан Стабб выразил мнение, что Матвей будет номер один в списке игроков из Европы на драфте НХЛ – 2023.

Отметим, что контракт Мичкова с санкт-петербургским клубом будет действовать до 30 апреля 2026 года. В новом сезоне по возрасту форвард может выступать в командах системы СКА в МХЛ, ВХЛ или КХЛ.