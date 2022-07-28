Генменеджер «Миннесоты» уверен в том, что Капризов вернётся к началу сезона

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин выразил уверенность, что российский нападающий Кирилл Капризов вернётся к началу сезона. Также специалист отказался подробно комментировать ситуацию.

«С ним всё должно быть в порядке. Но это деликатный вопрос, я бы предпочёл не комментировать это», – цитирует Герина журналист Майкл Руссо в «Твиттере».

Ранее была информация, что нападающему дважды отказали во въезде на территорию США. Кроме того, сообщалось о проблемах Капризова с военным билетом, в частности, игрока подозревали в его покупке.

В минувшем сезоне Капризов провёл 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 108 очков: забросил 47 шайб и отдал 61 результативную передачу. В плей-офф у него семь голов и один пас в шести встречах.