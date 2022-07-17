Владелец «Миннесоты» — о проблемах Капризова: очень сложно не нервничать, не так ли?

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Леопольд поделился мыслями о ситуации с российским форвардом клуба Кириллом Капризовым. Ранее нападающему дважды отказали во въезде на территорию США. Кроме того, появлялась информация о проблемах Капризова с военным билетом.



«Очень сложно не нервничать по этому поводу, не так ли? Думаю, каждая команда, в которой есть российские игроки, которые сейчас вернулись в Россию, может сказать, мол, нет, мы сейчас не нервничаем, конечно, не нервничаем. Но, пока Капризов не вернётся в Соединённые Штаты, я буду немного нервничать.



Капризов сейчас сохраняет нейтралитет — он просто молчит, затаился — и делает правильно. Кирилл просто хотел вернуться в свою родную страну и навестить свою семью. Никаких проблем не ожидаем и надеемся, что их действительно не будет. Мы, как и 30 остальных клубов лиги, будем счастливы, когда все вернутся в США», — приводит слова Леопольда Yahoo Sports.

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