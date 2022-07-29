Выиграй форму Валерия Ничушкина с автографом! Розыгрыш — в «Телеграме»

30 июля в 16:00 на #arenaplayhockey состоится благотворительный хоккейный матч между звёздами НХЛ, КХЛ, шоуменами, телеведущими и юмористами.

На одной арене сыграют Артемий Панарин, Александр Овечкин, Павел Бучневич, Валерий Ничушкин, Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и многие другие. Матч организован благотворительным фондом Артемия Панарина, все вырученные средства пойдут на лечение маленького Елисея Артамонова, которому необходима срочная сложная операция после врачебной ошибки.



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Смотрите трансляцию матча по ссылке 30 июля в 15:55.



И, конечно, вы можете помочь маленькому Елисею Артамонову и другим подопечным благотворительного фонда Артемия Панарина, оставив пожертвование на сайте.