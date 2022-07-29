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«Салават» едва не отыгрался с 1:4, однако всё равно уступил «Нефтехимику» в Уфе

«Салават» едва не отыгрался с 1:4, однако всё равно уступил «Нефтехимику» в Уфе
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«Салават Юлаев» сыграл с «Нефтехимиком» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе, завершилось победой клуба гостевой команды со счётом 4:3.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 июля 2022, пятница. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Назаров (Белозёров, Чивилёв) – 04:40 (5x4)   0:2 Морозов (Шарифьянов) – 15:31 (5x5)   0:3 Попов (Березин, Камара) – 33:57 (5x5)   1:3 Мясищев (Чёрный) – 38:23 (5x5)   1:4 Бикмуллин (Попов, Камара) – 48:21 (5x4)   2:4 Скориков (Рубцов, Кузьмин) – 51:07 (5x5)   3:4 Пименов (Шмелёв, Мухамадуллин) – 52:07 (5x3)

На пятой минуте Михаил Назаров вывел «Нефтехимик» вперёд. На 16-й минуте Егор Морозов с передачи Тимура Шарифьянова удвоил преимущество. На 34-й минуте Егор Попов в третий раз поразил ворота уфимцев. На 39-й минуте Игорь Мясищев с передачи Александра Чёрного отыграл один гол, однако на 49-й минуте Рафаэль Бикмуллин реализовал большинство — 4:1. На 52-й минуте Даниил Скориков отыграл один гол, ровно через минуту Артём Пименов сократил отставание до минимума, однако на большее «Салават» не хватило.

Отметим, что для команд этот матч стал первым официальным в межсезонье.

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