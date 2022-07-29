«Салават» едва не отыгрался с 1:4, однако всё равно уступил «Нефтехимику» в Уфе

«Салават Юлаев» сыграл с «Нефтехимиком» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе, завершилось победой клуба гостевой команды со счётом 4:3.

На пятой минуте Михаил Назаров вывел «Нефтехимик» вперёд. На 16-й минуте Егор Морозов с передачи Тимура Шарифьянова удвоил преимущество. На 34-й минуте Егор Попов в третий раз поразил ворота уфимцев. На 39-й минуте Игорь Мясищев с передачи Александра Чёрного отыграл один гол, однако на 49-й минуте Рафаэль Бикмуллин реализовал большинство — 4:1. На 52-й минуте Даниил Скориков отыграл один гол, ровно через минуту Артём Пименов сократил отставание до минимума, однако на большее «Салават» не хватило.

Отметим, что для команд этот матч стал первым официальным в межсезонье.