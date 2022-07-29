Радулов ответил на вопрос, что его связывает с Казанью. Он четыре года играл за «Салават»

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов рассказал, что его связывает с Казанью. Форвард в текущее межсезонье покинул клуб НХЛ «Даллас Старз» и подписал контракт с казанцами



«Я в Уфе играл четыре года. Это «Зелёное дерби».



Лучшая атмосфера в раздевалке? Самый кайф — это давно было — 2008-2009 годы. Когда мы чемпионат мира два года подряд выигрывали. В Уфе тоже была хорошая раздевалка, когда мы чемпионами стали. Тренер был — Вячеслав Быков", — сказал Радулов на YouTube-канале тренера по физической подготовке Дмитрию Яшанькину.



Напомним, Радулов играл в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев» с 2008 по 2012 год. В 2011 году нападающий вместе с уфимцами выиграл Кубок Гагарина, в финальной серии обыграв «Атлант». Через год, в 2012-м, хоккеист вернулся в НХЛ, в «Нэшвилл Предаторз», поскольку имел обязательства перед клубом.