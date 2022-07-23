«Ак Барс» стал чемпионом трансферов, «Магнитка» замолчала. Итоги межсезонья на Востоке КХЛ

«Авангард» провёл неоднозначную кампанию, «Трактор» критически пострадал от ухода легионеров, а аутсайдеры не нашли игроков для усиления.

В КХЛ осталась позади бо́льшая часть трансферной кампании. «Чемпионат» рассказывает, с какими потерями столкнулись клубы Восточной конференции и какими приобретениями могут похвастаться.

«Ак Барс»

Что сделано: если бы лига вела рейтинг самых успешных клубов межсезонья, то нынешним летом это занятие оказалось бы самым бессмысленным на свете. Олег Знарок, Вадим Шипачёв, Станислав Галиев, Вячеслав Войнов, Александр Радулов, Василий Токранов, Кирилл Семёнов – с недавних пор всех этих людей объединяет принадлежность к одной команде, её название – «Ак Барс».

Олег Знарок Фото: ak-bars.ru

Что надо сделать: теперь руководителям и тренерам предстоит сделать так, чтобы сборная звёзд не поверила многочисленным наблюдателям, которые уже готовы перевезти Кубок Гагарина в Казань. В «Ак Барсе» должны построить настоящую команду и исключить шапкозакидательские настроения – тогда и откроется путь к титулу.

«Авангард»

Что сделано: пока «барсы» формировали под своими знамёнами дрим-тим, «ястребы» отсиживались в засаде. Долгое время омичи не могли найти замену ушедшим легионерам, капитану Емелину и изобретательным нападающим Сошникову и Прохоркину. Вместо топовых хоккеистов менеджеры приглашали тех, кого принято считать середняками – Александра Горшкова, Фёдора Малыхина, Фёдора Белякова…

Но со временем ситуация выправилась: менеджеры сохранили Корбана Найта, вернули Рида Буше и Владимира Ткачёва, а также подписали ещё двух иностранцев, чьи возможности, правда, не слишком хорошо известны.

Что надо сделать: без Вилле Покки и Оливера Каски оборона «Авангарда» производит гораздо менее грандиозное впечатление, а уезжающий с ярмарки Антон Белов или Кристиан Ярош вряд ли способны взять на себя все функции финнов. Отсюда следует, что сильные защитники сибирякам явно не помешают. Кроме того, трудно сохранять уверенность во вратарях: Василий Демченко давно не был первым номером, а Станислав Галимов в прошлом сезоне проиграл конкуренцию своему бэкапу в финском чемпионате. Возможно, «Авангарду» следует уже сейчас посматривать на вратарский рынок.

«Металлург»

Что сделано: «Металлург» сосредоточился на сохранении серебряного состава. «Сталевары» даже не пытались бороться с другими грандами Востока в трансферной активности. В итоге из 11 новичков лишь четверо в прошлом сезоне выступали за клубы КХЛ. Самый известный среди них – голкипер Эдвард Паскуале.

Что надо сделать: отъезд Григория Дронова, Михаила Пашнина и Линуса Хультстрёма – не катастрофа для Ильи Воробьёва. Первый пропустил почти всю последнюю регулярку, а последний нередко пропускал матчи плей-офф. Однако сопоставимых по силе защитников уральцы не нашли – и это не тот случай, когда стоит бросать поиски.

«Салават Юлаев»

Что сделано: в Уфе тоже не решились рвать под корень и отказались даже от намёков на перестройку. Все трансферные телодвижения юлаевцы совершали исключительно от необходимости. Ушли вратари Метсола и Шарыченков – пришли Кареев и Ежов; ушёл пробивной форвард Хохряков – пришёл силовой Тимкин. Исключение в спокойной политике клуба – подписание экс-энхаэловца Джоша Хо-Сэнга, обладающего, помимо неординарных умений, скандальной репутацией.

Что надо сделать: готовиться к следующей игре.

«Трактор»

Что сделано: челябинцы дождались продолжительных гастролей Антона Бурдасова. После десятилетней отлучки нападающий возвратился в родной город, и его переход стал главным достижением «Трактора» в межсезонье.

Антон Бурдасов Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Что надо сделать: за иностранными нападающими, покинувшими Урал после плей-офф, образовалось выжженное поле, а затем ещё и Виталий Кравцов в очередной раз решил отправиться на покорение НХЛ. «Трактору» очень нужны нападающие для первого звена.

«Автомобилист»

Что сделано: екатеринбуржцы могут гордиться тем, что им удалось завербовать хоккеистов совершенно разного плана. Цвета «Автомобилиста» теперь будут защищать засидевшийся в запасе и, как следствие, мотивированный Игорь Бобков; опытный, но не теряющий скорости снайпер Сергей Широков, отличный ассистент Кёртис Валк, а об уходе Сергея Шумакова уральцы едва ли сожалеют.

Что надо сделать: сейчас настаёт время напряжённой работы для тренеров. Николаю Заварухину и его штабу необходимо грамотно распределить новые и старые активы, а ещё – решить вопрос с вратарями. Сейчас из игроков этого амплуа в «Автомобилисте» можно склеить полноценную пятёрку.

«Сибирь»

Что сделано: новосибирцы расстались с триумвиратом нападающих, которые всегда были на слуху, – Миловзоров, Кручинин, Ли. В иной ситуации это стало бы поводом для грусти, но Кирилл Фастовский сумел подобрать адекватную альтернативу. На берега Оби едет Тейлор Бек, который всё ещё очень опасен на уровне КХЛ, а также Вячеслав Основин.

Что надо сделать: ещё как минимум для одного креативного форварда работа в «Сибири» нашлась бы.

«Барыс»

Что сделано: нур-султанский клуб – один из главных пострадавших этого лета. Часть статусных легионеров «Барыса» вернулась в Европу, а других с руками оторвали в российских клубах КХЛ. Так, Валерий Орехов присоединился к «Магнитке», Валк – к «Автомобилисту», Старченко – к «Спартаку». «Барсы» вступили в трудовые отношения с тремя новыми иностранцами, а ещё пятерых казахстанцев пригласили на просмотровые контракты. Впрочем, такими мерами восполнить все потери не удастся.

Роман Старченко Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Что надо сделать: найти много новых игроков

«Амур»

Что сделано: приобретением Яниса Калниньша хабаровчане закрыли вратарский вопрос, а именно голкипер в «Амуре», как правило, половина команды. Кроме того, дальневосточники договорились с целой плеядой молодых хоккеистов от Ивана Николишина и Кирилла Слепца до некогда блиставшего на Матче звёзд Вячеслава Грецкого.

Что надо сделать: в то же время «Амур» не достиг соглашения с аксакалами: Александр Горшков, Роман Любимов, Никита Пивцакин начнут сезон в новых командах, поэтому несколько опытных бойцов в Хабаровске необходимы.

«Нефтехимик»

Что сделано: нижнекамцы потеряли дуэт легионеров Кнот – Клок и свою большую надежду – Марата Хайруллина. Единственный серьёзный трансфер – Денис Паршин. Но сможет ли возрастной нападающий после сезона в Словакии поддержать клуб-аутсайдер?

Что надо сделать: после отъезда чехов «Нефтехимик» нуждается хотя бы в паре качественных защитников.

«Адмирал»

Что сделано: во Владивосток перебрались сразу 16 хоккеистов, в основном те, кто не обладает значительным опытом игры в КХЛ и цепляется за «Адмирал» как за последний шанс заявить о себе.

Что надо сделать: ставка на мотивированную молодёжь, разумеется, не прибавляет команде мастерства. «Адмиралу» будет не хватать защитников Белякова и Фазылзянова, нападающих Обидина и Лугина. Впрочем, с учётом того, что владивостокцы приобрели на рынке гораздо больше, чем потеряли, вряд ли они настроены договариваться с другими новичками.