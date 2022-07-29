Виктор Козлов высказался после первого матча на посту главного тренера «Салавата»

Главный тренер «Салават Юлаев» Виктор Козлов поделился мыслями после товарищеской встречи с «Нефтехимиком». Этот матч стал первым для специалиста во главе уфимцев.



«Мы сразу планировали в этой товарищеской игре дать молодым игрокам шанс проявить себя. Они хорошо провели цикл предсезонки и заслужили место в матче. Наряду с молодыми хоккеистами в матче сыграли и более опытные Антипин, Шмелёв? Сергей не должен был играть, но у нас микротравмы получили Алалыкин и Башкиров. Картаев и Шмелёв заменили их.



Кареев? Это первая его встреча после возвращения в Уфу. Тем более сейчас идёт тренировочный процесс, все ребята под нагрузками. В концовке матча Кареев дважды покидал ворота, когда шайба только-только выходила из нашей зоны? Там была наша атака, получился неудачный вход в зону. Если бы все было как планировали, то всё было бы нормально.



Мой первый матч в качестве главного тренера Уфы? Понравилось, что было много молодых ребят, все старались, бились до конца. Было видно, что ребята взбудоражены, многие впервые вышли за «Салават Юлаев», ещё и перед своими болельщиками. Игра получилась эмоциональной.



Самая молодая пара защитников пропустила три шайбы из-за волнения? Ребята в первый раз вышли играть против мужчин. Они молодцы, старались, но чтобы играть во взрослый хоккей, нужно заматереть. Через всё это нужно пройти, стать крепче физически, психологически. Повторюсь: мы дали ребятам шанс попробовать «взрослый» хоккей на вкус. Если не попробуешь, не узнаешь, что должен делать лучше.



Кузьмин? Он универсальный игрок, который показал, что может играть на уровне КХЛ. Будем исходить из ситуации, из состава, из травм. Но Кузьмин более серьёзно заявляет о себя как игроке КХЛ. Когда был главным тренером в «Магнитке», Антипин считался звездой лиги, а сейчас он сдал? Мы забрали его в середине прошлого сезона, чемпионат для Виктора получился скомканным. К тому же он только начал набирать форму, но получил травму в серии плей-офф с «Сибирью». Сейчас не совсем корректно и правильно судить, кто как играет. Все под нагрузками», — приводит слова Козлова официальный сайт уфимцев.

Напомним, в минувшем сезоне специалист помогал бывшему главному тренеру уфимцев Томи Лямся. Козлов работает в тренерском штабе «юлаевцев» с 2020 года. С 2015 по 2020 год он успел поработать тренером в магнитогорском «Металлурге» с 2015 по 2020 год.