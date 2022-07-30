Романов вошёл в топ-10 неподписанных ограниченно свободных агентов по версии Sportsnet

Издание Sportsnet включило защитника Александра Романова в топ-10 игроков, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов и ещё не подписали новые контракты. Спортивные права на российского хоккеиста в НХЛ – у «Нью-Йорк Айлендерс», который получил их в результате обмена с «Монреаль Канадиенс».

Автор материала считает, что нет никаких оснований полагать, что генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло договорится с представителями игрока о новом контракте. Также сообщается, что Романов был замечен на одной из тренировок в Южной Флориде в тренировочном свитере «Айлендерс».

Прошлый сезон стал для защитника вторым в НХЛ. В регулярном чемпионате – 2021/2022 он провёл 79 матчей и набрал 13 (3+10) очков.