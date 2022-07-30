Сайт НХЛ назвал Романова ключевым приобретением «Айлендерс» в межсезонье

Автор официального сайта НХЛ Джон Лэйн проанализировал селекционную работу «Нью-Йорк Айлендерс» и отметил переход защитника Александра Романова. Напомним, «островитяне» получили права на 22-летнего россиянина в результате обмена с клубом «Монреаль Канадиенс», однако пока не подписали с ним соглашение.
Журналист назвал переход Романова ключевым для «Айлендерс» в это межсезонье и обратил внимание на оборонительные навыки защитника. В прошедшем сезоне Александр стал лидером «Монреаля» по заблокированным броскам (144) и суммарному времени на льду по игре в меньшинстве (203 минуты 26 секунд).
Также Романов сделал 227 силовых приёмов и по этому показателю занял шестое место в НХЛ среди защитников. Автор статьи прогнозирует, что россиянин будет играть во второй паре «островитян» вместе с Ноа Добсоном.
Напомним, в сезоне-2021/2022 Романов отыграл 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросил три шайбы и сделал 10 голевых передач.
- 30 июля 2022
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