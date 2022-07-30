Агент Суббэна рассказал, по какому принципу его клиент выбирает новый клуб

Агент Дон Михан, представляющий интересы защитника Пи Кея Суббэна, намекнул на то, что его клиент хотел бы подписать соглашение с одним из топ-клубов НХЛ.

«Могу сказать точно, он хочет играть. Но я думаю, что на данном этапе своей карьеры он хотел бы играть там, где ему предоставлялись бы хорошие возможности. Грубо говоря, он заслужил привилегию выбирать клуб, где продолжит карьеру, чтобы это сработало и на команду, и на него. Другими словами, он просто не хочет играть где угодно», – цитирует Михала Montreal Gazette.

33-летний Суббэн в последние три сезона выступал в «Нью-Джерси Дэвилз». Летом истёк его контракт с клубом, по которому он получал $ 9 млн в год. В сезоне-2021/2022 защитник провёл 77 матчей и набрал 22 (5+17) очка.