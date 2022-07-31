Сайт НХЛ спрогнозировал состав «Сент-Луиса» по звеньям, в обойме — четыре россиянина

Официальный сайт НХЛ опубликовал предварительные сочетания игроков «Сент-Луис Блюз» на новый сезон.
Автор статьи прогнозирует, что российские форварды Павел Бучневич и Владимир Тарасенко продолжат играть в одной тройке вместе с Робертом Томасом. По мнению журналиста, Иван Барбашёв снова будет выходить в одной связке с Брэйденом Шенном в третьей тройке, к ним должен присоединиться Джейк Нейборс.
Ожидается, что Клим Костин займёт место в четвёртой тройке с Ноэлем Аччари и Натаном Уокером. Отметим, что в «Блюз» выступает ещё один россиянин – Алексей Торопченко, однако он пропустит старт сезона из-за восстановления после травмы.
Ориентировочный состав «Сент-Луис Блюз» на сезон-2022/2023 по версии сайта НХЛ:
Биннингтон (Грайсс);
Ледди – Парэйко, Бучневич – Томас – Тарасенко;
Крюг – Фолк, Саад – О’Райлли – Кайру;
Сканделла – Бортуццо, Нейборс – Шенн – Барбашёв;
Костин – Аччари – Уокер.
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