Сайт НХЛ спрогнозировал состав «Сент-Луиса» по звеньям, в обойме — четыре россиянина

Официальный сайт НХЛ опубликовал предварительные сочетания игроков «Сент-Луис Блюз» на новый сезон.

Автор статьи прогнозирует, что российские форварды Павел Бучневич и Владимир Тарасенко продолжат играть в одной тройке вместе с Робертом Томасом. По мнению журналиста, Иван Барбашёв снова будет выходить в одной связке с Брэйденом Шенном в третьей тройке, к ним должен присоединиться Джейк Нейборс.

Ожидается, что Клим Костин займёт место в четвёртой тройке с Ноэлем Аччари и Натаном Уокером. Отметим, что в «Блюз» выступает ещё один россиянин – Алексей Торопченко, однако он пропустит старт сезона из-за восстановления после травмы.

Ориентировочный состав «Сент-Луис Блюз» на сезон-2022/2023 по версии сайта НХЛ:

Биннингтон (Грайсс);

Ледди – Парэйко, Бучневич – Томас – Тарасенко;

Крюг – Фолк, Саад – О’Райлли – Кайру;

Сканделла – Бортуццо, Нейборс – Шенн – Барбашёв;

Костин – Аччари – Уокер.