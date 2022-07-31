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Подколзин рассказал, какой совет дал ему Дацюк

Подколзин рассказал, какой совет дал ему Дацюк
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал, какой совет дал ему экс-форвард сборной России Павел Дацюк.

«Общался ли с Дацюком? В Екатеринбурге, когда приезжали играть, я попросил его выйти и сфотографироваться. Он мне сказал: «Никого не слушай и работай».

Не рано ли ушёл Брагин? Не возьмусь судить. Только слова благодарности могу ему сказать. Он заложил в меня как игрока терпение, умение честно смотреть себе в глаза и много работать. Он взял меня в 17 лет в молодёжку под свое крыло и вёл. Брагин — один из моих любимых тренеров. У меня с ним прекрасные отношения. Поздравляем друг друга с праздниками регулярно.

Ротенберг называл меня «нашим Макдэвидом»? Играть против Коннора — супер. Надо играть против лучших, чтобы становиться лучшим. Что бы взял у него? Конечно, скорость», – цитирует Подколзина Sport24.

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