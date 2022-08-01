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«Два бразильца едут». Назаров рассказал, ждать ли еще легионеров в «Сочи»

«Два бразильца едут». Назаров рассказал, ждать ли еще легионеров в «Сочи»
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал о том, что клуб находится в поиске легионеров.

«Ждём ещё как минимум двоих иностранцев. Но тоже с паспортами проблемы. А если серьёзно, то всегда ищем усиления. Но желания и возможности иногда не сходятся, пазл должен сойтись во многих моментах. Пока он сошёлся на одном Джо.

Из каких стран? Два бразильца едут (смеётся). Если честно, страна роли не играет, смотрят на статистику, рост, вес, возраст и сколько он стоит. Какие-то хоккеисты хотят к нам приехать, а мы их не хотим, бывает и наоборот. Менеджерский состав работает, постоянно вбрасываются фамилии, мы их обсуждаем, идут переговорные процессы. Ещё месяц до начала чемпионата. Посмотрим, какие усиления нам понадобятся после этого и следующего турниров», – передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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