«Стыдно за то, какими наивными мы все были». Экс-защитник «Йокерита» — об игре в КХЛ

Экс-защитник «Йокерита», минского «Динамо» и клубов НХЛ Осси Вяянянен прокомментировал свою игру в КХЛ, а также своё отношение к выступлению в России в настоящий момент.



«Мне стыдно за то, какими наивными мы все были. Как игрок я жил в настоящем «пузыре». Всё внимание было сосредоточено на хоккее. Ранее всё аргументировали тем, что КХЛ – очень сильная лига, и болельщики хотят видеть хоккей высокого уровня. Повторяю: это был поистине наивный образ мышления.



Легко думать задним числом, когда оглядываешься назад. Изменить прошлое по-прежнему невозможно. Важно признавать ошибки, учиться на них и стараться принимать лучшие решения в будущем. Единственное, что я могу сказать, это то, что я бы сам не стал играть в России. Я не хочу иметь ничего общего с этим.



«Йокерит» во всех смыслах для меня родной клуб. У клуба настолько сильный бренд, что эпоха в КХЛ не должна бросать тень на всё», — цитирует Вяянянена Yle.