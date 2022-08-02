Форвард «Автомобилиста» Макеев выбыл на длительный срок. Агент сообщил точный диагноз

Агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего «Автомобилиста» Алексея Макеева, рассказал о травме своего клиента.



«У Алексея Макеева диагностирован разрыв передней крестообразной связки, он выбыл на длительный срок», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний форвард принял участие в 34 встречах, забросив 11 шайб и отдав 12 голевых передач при показателе полезности «+10».



В общей сложности на его счету 528 матчей в КХЛ, он набрал 266 (128+138) очков при общей полезности «+5». Ранее Макеев также выступал за подмосковный «Витязь» (2013–2020) и «Автомобилист» в сезоне-2012/2013, вернувшись в клуб в 2020 году.