Форвард «Автомобилиста» Макеев выбыл на длительный срок. Агент сообщил точный диагноз
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Агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего «Автомобилиста» Алексея Макеева, рассказал о травме своего клиента.
«У Алексея Макеева диагностирован разрыв передней крестообразной связки, он выбыл на длительный срок», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний форвард принял участие в 34 встречах, забросив 11 шайб и отдав 12 голевых передач при показателе полезности «+10».
В общей сложности на его счету 528 матчей в КХЛ, он набрал 266 (128+138) очков при общей полезности «+5». Ранее Макеев также выступал за подмосковный «Витязь» (2013–2020) и «Автомобилист» в сезоне-2012/2013, вернувшись в клуб в 2020 году.
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