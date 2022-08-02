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Крылов рассказал о задачах по привлечению воспитанников к основной команде «Авангарда»

Крылов рассказал о задачах по привлечению воспитанников к основной команде «Авангарда»
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Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал работу над привлечением воспитанников к основному составу клуба.

«Мы обсудили вертикаль, которая в прошлом году сработала слабо. В рамках этого процесса появился всем известный человек по фамилии Свитов, который будет отвечать за перемещение игроков. Генеральному менеджеру Волкову и всему его штабу поставлена задача, чтобы минимально было задействовано 10 воспитанников в основной команде, максимально, как и было заявлено, — 13», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в июле стало известно, что экс-нападающий сборной России и клубов КХЛ Александр Свитов назначен «Авангардом» на должность руководителя направления по развитию команд ВХЛ и МХЛ.

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