Крылов рассказал о задачах по привлечению воспитанников к основной команде «Авангарда»

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал работу над привлечением воспитанников к основному составу клуба.



«Мы обсудили вертикаль, которая в прошлом году сработала слабо. В рамках этого процесса появился всем известный человек по фамилии Свитов, который будет отвечать за перемещение игроков. Генеральному менеджеру Волкову и всему его штабу поставлена задача, чтобы минимально было задействовано 10 воспитанников в основной команде, максимально, как и было заявлено, — 13», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, в июле стало известно, что экс-нападающий сборной России и клубов КХЛ Александр Свитов назначен «Авангардом» на должность руководителя направления по развитию команд ВХЛ и МХЛ.