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Рябыкин прокомментировал поражение «Авангарда» от сборной России U25

Рябыкин прокомментировал поражение «Авангарда» от сборной России U25
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Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин подвёл итоги матча со сборной России U25.

«Временами игра понравилась. Были неплохие смены, хорошее давление. С другой стороны, очень много потерь, которые стоили нам игры. Мы не делаем акцент на парах, просто Антон Белов очень опытный игрок и Миша Гуляев должен учиться у него.

Мне нравится взаимодействие Грицюка и Ткачёва, в атаке очень прилично выглядят. Центр у них должен пахать в обороне, но и Арсений хорошо отрабатывает.

Бродхёрст пока не готов, не так давно приехал. Работаем персонально с ним, чтобы он больше понимал нашу систему, есть маленькие нюансы, которые он должен знать.

Вратари поделят игровое время на турнире. Сегодня они нервничали, первая игра такая, ничего страшного», – передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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