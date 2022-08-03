Рябыкин прокомментировал поражение «Авангарда» от сборной России U25

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин подвёл итоги матча со сборной России U25.
«Временами игра понравилась. Были неплохие смены, хорошее давление. С другой стороны, очень много потерь, которые стоили нам игры. Мы не делаем акцент на парах, просто Антон Белов очень опытный игрок и Миша Гуляев должен учиться у него.
Мне нравится взаимодействие Грицюка и Ткачёва, в атаке очень прилично выглядят. Центр у них должен пахать в обороне, но и Арсений хорошо отрабатывает.
Бродхёрст пока не готов, не так давно приехал. Работаем персонально с ним, чтобы он больше понимал нашу систему, есть маленькие нюансы, которые он должен знать.
Вратари поделят игровое время на турнире. Сегодня они нервничали, первая игра такая, ничего страшного», – передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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