Рябыкин прокомментировал поражение «Авангарда» от сборной России U25

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин подвёл итоги матча со сборной России U25.

«Временами игра понравилась. Были неплохие смены, хорошее давление. С другой стороны, очень много потерь, которые стоили нам игры. Мы не делаем акцент на парах, просто Антон Белов очень опытный игрок и Миша Гуляев должен учиться у него.



Мне нравится взаимодействие Грицюка и Ткачёва, в атаке очень прилично выглядят. Центр у них должен пахать в обороне, но и Арсений хорошо отрабатывает.



Бродхёрст пока не готов, не так давно приехал. Работаем персонально с ним, чтобы он больше понимал нашу систему, есть маленькие нюансы, которые он должен знать.



Вратари поделят игровое время на турнире. Сегодня они нервничали, первая игра такая, ничего страшного», – передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.