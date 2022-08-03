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Сборная России U25 обыграла «Авангард» на турнире Sochi Hockey Open

Сборная России U25 обыграла «Авангард» на турнире Sochi Hockey Open
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Только что в «Сочи» на стадионе «Шайба» завершился первый матч в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open, в котором сборная России U25 встречалась с омским «Авангардом». Встреча завершилась победой сборной России со счётом 4:3 (1:0, 0:1, 3:2).

На восьмой минуте Александр Волков с передачи Максима Грошева вывел россиян вперёд, на 34-й Владимир Ткачёв сравнял счёт. Ему ассистировали Арсений Грицюк и Михаил Гуляев.

На 42-й минуте Прохор Полтапов после паса Дмитрия Кателевского забросил вторую шайбу сборной России, на 45-й Виктор Неучев увеличил её преимущество, забив с передач Матвея Кабуша и Данилы Юрова.

Вскоре омичи сравняли счёт, дважды забив на 47-й минуте. Сначала отличился Грицюк после паса Тимофея Давыдова, затем Сергей Толчинский ассистировал Риду Буше. Решающий гол сборная России до 25 лет забила на 53-й минуте: Дмитрий Бучельников отличился после передач Матвея Мичкова и Кирилла Кирсанова.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
03 августа 2022, среда. 12:00 МСК
Россия U25
Окончен
4 : 3
Авангард
Омск
1:0 Волков (Грошев) – 07:23 (5x5)   1:1 Ткачёв (Грицюк, Гуляев) – 33:10 (5x5)   2:1 Полтапов (Кателевский) – 41:27 (5x5)   3:1 Неучев (Кабуш, Юров) – 44:11 (5x4)   3:2 Грицюк (Давыдов) – 46:17 (5x5)   3:3 Буше (Толчинский) – 46:39 (5x5)   4:3 Бучельников (Мичков, Кирсанов) – 52:43 (5x5)
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