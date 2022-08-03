Сборная России U25 обыграла «Авангард» на турнире Sochi Hockey Open

Только что в «Сочи» на стадионе «Шайба» завершился первый матч в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open, в котором сборная России U25 встречалась с омским «Авангардом». Встреча завершилась победой сборной России со счётом 4:3 (1:0, 0:1, 3:2).
На восьмой минуте Александр Волков с передачи Максима Грошева вывел россиян вперёд, на 34-й Владимир Ткачёв сравнял счёт. Ему ассистировали Арсений Грицюк и Михаил Гуляев.
На 42-й минуте Прохор Полтапов после паса Дмитрия Кателевского забросил вторую шайбу сборной России, на 45-й Виктор Неучев увеличил её преимущество, забив с передач Матвея Кабуша и Данилы Юрова.
Вскоре омичи сравняли счёт, дважды забив на 47-й минуте. Сначала отличился Грицюк после паса Тимофея Давыдова, затем Сергей Толчинский ассистировал Риду Буше. Решающий гол сборная России до 25 лет забила на 53-й минуте: Дмитрий Бучельников отличился после передач Матвея Мичкова и Кирилла Кирсанова.
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