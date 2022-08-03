Савин: считаю, что Кравцову было необходимо провести полноценный сезон в «Тракторе»
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин поделился мнением о форварде Виталии Кравцове. Минувший сезон он провёл в челябинском клубе. Далее Кравцов решил отправиться в НХЛ, где у него действует контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс». По мнению Савина, Кравцову следовало провести ещё один сезон в КХЛ.
«Считаю, что Виталию необходимо было провести ещё один полноценный сезон в «Тракторе». Не скажу, что меня удивило его решение. Кравцов подписал односторонний контракт с «Рейнджерс», предприняв очередную попытку завоевать место в американской команде. Мы будем ждать Виталия обратно», — сказал Савин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Полное интервью с Иваном Савиным читайте на «Чемпионате».
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