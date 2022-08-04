Мичкову потребовалась помощь врачей после сокрушительного силового приёма Емелина
Поделиться
В эти минуты в Сочи проходит матч предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open, в котором сборная России U25 встречается с минским «Динамо». На момент написания новости идёт второй период, счёт в матче 3:3 (3:2, 0:1).
Во втором периоде защитник гостей Алексей Емелин применил мощный силовой приём против форварда и капитана сборной России до 25 лет Матвея Мичкова. После эпизода Мичкову потребовалась помощь врачей на скамейке запасных.
Напомним, этот матч – второй для команд на турнире. Ранее сборная России выиграла у омского «Авангарда», минчане уступили петербургскому СКА.
Турнир проходит в Сочи и будет длиться до 9 августа.
Комментарии
- 4 августа 2022
-
13:15
-
12:47
-
12:29
-
11:35
-
11:26
-
10:43
-
10:14
-
10:00
-
09:38
-
09:19
-
08:55
-
08:37
-
08:26
- 3 августа 2022
-
23:34
-
23:31
-
22:29
-
22:16
-
21:55
-
21:49
-
21:13
-
21:09
-
20:43
-
20:21
-
20:13
-
19:36
-
19:20
-
19:18
-
19:10
-
18:57
-
18:47
-
18:40
-
18:25
-
18:11
-
17:58
-
17:50
Партнерский контент