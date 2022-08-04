В игре «Сочи» и «Авангарда» на Sochi Hockey Open состоялось ещё несколько драк

В эти минуты в Сочи на стадионе «Шайба» продолжается встреча в рамках Лига Ставок Sochi Hockey Open, в котором ХК «Сочи» встречается с омским «Авангардом». На 14-й минуте первого периода счёт во встрече ничейный — 1:1.
В матче состоялось ещё несколько драк. Форвард «Сочи» Артём Иванюженков подрался с защитником «Авангарда» Кристианом Ярошем, после чего оба были удалены до конца матча. Видео доступно по ссылке.
Затем пятиминутными штрафами за драку были наказаны Никита Зоркин («Сочи») и Сергей Алхимов («Авангард»). Драку можно посмотреть также по ссылке. Ещё позже на льду снова произошла потасовка в формате «все кто на льду». Видео с дракой доступно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, счёт в матче открыл нападающий «Авангарда» Рид Буше, ответный гол забил Артур Тянулин.
- 4 августа 2022
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