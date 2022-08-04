Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Назаров: «Авангард» — великая команда, никакого хейта нет. Мы хайпуем вместе так

Назаров: «Авангард» — великая команда, никакого хейта нет. Мы хайпуем вместе так
Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал итоги встречи с омским «Авангардом» (4:6) в рамказх турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open. Напомним, команды заработали на двоих 149 минут штрафного времени.

«Я играл в Омске целый год, великая команда со своими традициями. Омск как город мне нравится, никакого хейта нет. Просто хайповый клуб, хайпуем вместе так. Хайпануть и вместе со СКА в матче? Будет игра, посмотрим», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

После двух матчей на турнире сочинцы не набрали баллов, ранее также уступив «Адмиралу» (2:4). В следующем матче подопечные Андрея Назарова сыграют с санкт-петербургским СКА (6 августа, начало — в 15:45 мск).

Массовое побоище в Сочи! Команда Назарова и «Авангард» набрали 149 минут штрафа за период Массовое побоище в Сочи! Команда Назарова и «Авангард» набрали 149 минут штрафа за период
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022