Назаров: «Авангард» — великая команда, никакого хейта нет. Мы хайпуем вместе так
Поделиться
Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал итоги встречи с омским «Авангардом» (4:6) в рамказх турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open. Напомним, команды заработали на двоих 149 минут штрафного времени.
«Я играл в Омске целый год, великая команда со своими традициями. Омск как город мне нравится, никакого хейта нет. Просто хайповый клуб, хайпуем вместе так. Хайпануть и вместе со СКА в матче? Будет игра, посмотрим», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
После двух матчей на турнире сочинцы не набрали баллов, ранее также уступив «Адмиралу» (2:4). В следующем матче подопечные Андрея Назарова сыграют с санкт-петербургским СКА (6 августа, начало — в 15:45 мск).
Комментарии
- 4 августа 2022
-
22:50
-
22:36
-
22:26
-
22:22
-
22:11
-
21:45
-
21:25
-
21:09
-
20:34
-
19:57
-
19:44
-
19:35
-
19:18
-
19:12
-
19:10
-
19:07
-
18:45
-
18:37
-
18:18
-
18:06
-
17:34
-
17:25
-
17:18
-
16:33
-
15:48
-
15:46
-
15:34
-
15:02
-
15:00
-
14:40
-
14:38
-
14:37
-
14:25
-
14:20
-
14:06
Партнерский контент