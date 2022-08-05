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«Авангард» впервые забросил шесть шайб на турнирах в Сочи

«Авангард» впервые забросил шесть шайб на турнирах в Сочи
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Победа «Авангарда» над ХК «Сочи» в рамках Лига Ставок Sochi Hockey Open со счётом 6:4 вошла в историю клуба. Впервые омская команда забросила шесть шайб в одном матче на турнирах, которые проходят в Сочи, сообщает официальный сайт «Авангарда».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рид Буше (хет-трик), Семён Асташевский, Фёдор Малыхин и Владимир Жарков. У «Сочи» голы забили Артур Тянулин (дубль), Кирилл Петьков и Василий Глотов.

Первый период завершился со счётом 2:2. Во втором «Авангард» отметился тремя безответными шайбами, а в третьем добавил ещё одну, пропустив дважды. «Сочи» после двух проведённых на турнире игр занимает последнее место в таблице.

До этого самым результативным на турнирах в Сочи был матч «Авангарда» с олимпийской сборной России. Команда забросила пять шайб (Арсений Грицюк, Денис Зернов, Павел Дедунов, Франсис Паре, Иван Телегин). Эта встреча состоялась ровно год назад – 4 августа 2021-го.

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