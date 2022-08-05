«Сочи» подписал соглашение о партнёрстве с букмекерской компанией «Лига Ставок»

Пресс-служба хоккейного клуба «Сочи» сообщила о подписании соглашения о партнёрстве с букмекерской компанией «Лига Ставок».
«Сегодня в конференц-зале дворца спорта «Большой» состоится церемония подписания соглашения о партнёрстве между хоккейным клубом «Сочи» и букмекерской компанией «Лига Ставок». В церемонии примут участие генеральный директор хоккейного клуба «Сочи» Сергей Воропаев, президент компании «Лига Ставок» Юрий Красовский и игроки ХК «Сочи», — говорится в сообщении.
Напомним, в эти дни в Сочи проходит турнир Лига Ставок Sochi Hockey Open, в котором участие принимают ХК «Сочи», «Авангард», «Динамо» (Минск), СКА, «Адмирал» и сборная России U25. После двух проведённых матчей первое место в турнирной таблице занимают армейцы из Санкт-Петербурга.
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