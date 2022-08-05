Кудашов рассказал, когда Уил может выйти на лёд

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос о сроках появления на льду форварда Джордана Уила. Сегодня, 5 августа, москвичи уступили «Амуру» на предсезонном турнире в Сочи со счётом 1:2.

«Тройки Джиошвили — Каблуков — Муранов не было сегодня в составе в связи с тем, что хотели других посмотреть. Всё правильно. В ближайшие игры сочетания будут меняться, будем давать шанс проявить себя молодым ребятам, чтобы они набирались опыта. Мы на них рассчитываем — дальше уже от игроков зависит.

Когда подключим Уила? Возможно, уже в это воскресенье», — приводит слова Кудашова пресс-служба «Динамо».