Радулов сыграет в тройке с Кагарлицким и Шипачёвым в матче «Ак Барса» с «Нефтяником»

Сегодня, 6 августа, «Ак Барс» проведёт предсезонный матч с «Нефтяником». Встреча пройдёт в Альметьевске в ДС «Юбилейный». Начало — в 17:00 мск.

Пресс-служба «Ак Барса» назвала состав команды на этот матч. Звёздный новичок «Ак Барса» Александр Радулов сыграет в первом звене. Место в воротах команды займёт Амир Мифтахов.



Состав «Ак Барса»:

Токранов – Войнов, Кагарлицкий – Шипачёв – Радулов;

Хенкель – Хафизуллин, Галиев – Семёнов – Петров;

Юдин – Чудинов, Панюков – Галимов – Тарасов;

Лямкин – Адамчук, Зарипов – Хованов – Воронков.

Радулов играл в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев» с 2008 по 2012 год. В 2011 году нападающий вместе с уфимцами выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Атлант». Через год, в 2012-м, хоккеист вернулся в НХЛ, в «Нэшвилл Предаторз», поскольку имел обязательства перед клубом.