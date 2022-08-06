Радулов сыграет в тройке с Кагарлицким и Шипачёвым в матче «Ак Барса» с «Нефтяником»

Сегодня, 6 августа, «Ак Барс» проведёт предсезонный матч с «Нефтяником». Встреча пройдёт в Альметьевске в ДС «Юбилейный». Начало — в 17:00 мск.
Пресс-служба «Ак Барса» назвала состав команды на этот матч. Звёздный новичок «Ак Барса» Александр Радулов сыграет в первом звене. Место в воротах команды займёт Амир Мифтахов.
Состав «Ак Барса»:
Токранов – Войнов, Кагарлицкий – Шипачёв – Радулов;
Хенкель – Хафизуллин, Галиев – Семёнов – Петров;
Юдин – Чудинов, Панюков – Галимов – Тарасов;
Лямкин – Адамчук, Зарипов – Хованов – Воронков.
Радулов играл в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев» с 2008 по 2012 год. В 2011 году нападающий вместе с уфимцами выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Атлант». Через год, в 2012-м, хоккеист вернулся в НХЛ, в «Нэшвилл Предаторз», поскольку имел обязательства перед клубом.
- 6 августа 2022
-
17:40
-
17:11
-
16:43
-
16:24
-
15:08
-
14:34
-
14:32
-
14:26
-
14:25
-
14:00
-
13:56
-
13:19
-
13:00
-
11:55
-
11:41
-
11:22
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:19
-
10:00
-
09:44
-
09:41
-
09:32
-
08:50
-
08:29
-
01:16
- 5 августа 2022
-
23:43
-
23:31
-
22:51
-
22:19
-
22:01
-
21:33
-
20:47