Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Факел». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Радулов сыграет в тройке с Кагарлицким и Шипачёвым в матче «Ак Барса» с «Нефтяником»

Радулов сыграет в тройке с Кагарлицким и Шипачёвым в матче «Ак Барса» с «Нефтяником»
Комментарии

Сегодня, 6 августа, «Ак Барс» проведёт предсезонный матч с «Нефтяником». Встреча пройдёт в Альметьевске в ДС «Юбилейный». Начало — в 17:00 мск.

Пресс-служба «Ак Барса» назвала состав команды на этот матч. Звёздный новичок «Ак Барса» Александр Радулов сыграет в первом звене. Место в воротах команды займёт Амир Мифтахов.

Состав «Ак Барса»:

Токранов – Войнов, Кагарлицкий – Шипачёв – Радулов;
Хенкель – Хафизуллин, Галиев – Семёнов – Петров;
Юдин – Чудинов, Панюков – Галимов – Тарасов;
Лямкин – Адамчук, Зарипов – Хованов – Воронков.

Радулов играл в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев» с 2008 по 2012 год. В 2011 году нападающий вместе с уфимцами выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Атлант». Через год, в 2012-м, хоккеист вернулся в НХЛ, в «Нэшвилл Предаторз», поскольку имел обязательства перед клубом.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022