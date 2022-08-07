Сборная Канады выиграла Кубок Глинки/Гретцки
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Завершился финальный матч Кубка Глинки/Гретцки, в котором национальная команда Швеции встречалась с Канадой. Матч состоялся в Ред-Дире на стадионе «Пиви Март Центриум» и завершился победой канадцев со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Таннер Хоу, Итан Готье, Калум Ритчи и Брэйден Ягер. Единственный гол за сборную Швеции забил Уго Петтерссон.
Кубок Глинки/Гретцки — ежегодный турнир по хоккею, который проводится в августе среди юниорских сборных команд (игроки не старше 18 лет). Сборная России выигрывала Кубок Глинки/Гретцки в 2019 и 2021 году. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса.
В 2022 году национальная команда России не попала в список участников турнира.
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