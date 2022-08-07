Хартикайнен близок к переходу в «Женеву-Серветт»

Нападающий Теэму Хартикайнен близок к переходу в швейцарскую «Женева-Серветт», сообщает Swiss Hockey News со ссылкой на журналиста Клауса Цаугга.



Ранее сообщалось, что «Серветт» проявляет интерес к форварду, однако сторона игрока долгое время не принимала решения из-за того, что не могла определиться, где игрок продолжит карьеру.



В минувшем сезоне Хартикайнен провёл 41 матч, забросил 13 шайб и сделал 11 голевых передач при показателе полезности «-2». В течение розыгрыша Кубка Гагарина – 2022 нападающий вместе с другими финскими легионерами покинул клуб и досрочно расторг соглашение



Хартикайнен выступал за «Салават» с сезона-2013/2014. Ранее он также играл в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз».