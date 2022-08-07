Завгородний — о жизни в Стоктоне: как будто попадаешь в GTA в плохой район

Нападающий «Сочи» Дмитрий Завгородний рассказал о жизни в Стоктоне.



«Стоктон является одним из самых опасных городов в Калифорнии, а Амир Мифтахов говорил, что в Сиракьюзе получил пулю в свое окно на кухне? Там на самом деле опасно. Очень много гангстеров, бандитов-афроамериканцев. Мы приезжали на тренировку, а после сразу ехали домой и старались не высовываться. Если темно, так вообще лучше не выходить. Когда только приехал в Стоктон, сразу выдали карту, где половина города отмечена красным цветом, а вторая половина — зеленым. В красную, на юг, нельзя ездить, там очень опасно, туда даже полиция не приезжает. В общем, не самые хорошие впечатления складываются от города. Очень много бездомных, мусора, на улицах устраивают разборки.



Как-то приехала банда байкеров и устроила большой съезд. У нас тогда домашний матч был. После игры нас всех заперли в раздевалке и сказали сидеть тут, на улице дебош, и может начаться стрельба. Мы ждали час после матча, потом под присмотром полиции нас выводили к машинам. Вроде все обошлось, только пару стекол поразбивали, подрались, но хоть без стрельбы и убийств. Один раз к моим одноклубникам на крышу дома залез мужчина. Наверное, с целью ограбить. Они позвонили в полицию, и он сразу спрыгнул и убежал. Все ребята из команды старались снимать дома и квартиры в хороших районах и в свободное время сидели дома. Если хочешь что-то поделать, можно съездить в соседний город — рядом Сан-Франциско и Сакраменто.



Ездил ли кто-то в красную зону? Нет-нет. Никто туда не ездил. Как-то проезжали по границе с красным районом, там не очень хорошее место даже просто для езды на машине. Если едешь вечером и чувствуешь опасность, то разрешается проезжать на красный свет.

Разобьют ли стекло, если оставишь вещи в машине? Да. Там много машин с разбитыми стёклами, дырками от пуль, снятыми колесами. Как будто попадаешь в GTA в плохой район», – цитирует Завгороднего Sport24.