Хедман и Палат стали совладельцами английского футбольного клуба из третьего дивизиона

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман и нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Ондржей Палат стали совладельцами английского футбольного клуба «Плимут», сообщает официальный сайт клуба.



Отмечается, что оба игрока входят в состав инвестиционной группы Argyle Green, которая вложила 4 млн фунтов стерлингов в клуб в обмен на 20% акций клуба.



«Я был футбольным болельщиком всю свою жизнь, и я очень рад присоединиться к «Плимуту» в качестве инвестора и болельщика. То, что строят в «Плимуте», замечательно и напоминает мне то, что мы построили в Тампе с «Лайтнинг». Это сбывшаяся мечта – стать частью двух организаций, которые нацелены на достижение успеха на самом высоком уровне и поддержание этого успеха долгие годы», – заявил Хедман.