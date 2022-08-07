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Хедман и Палат стали совладельцами английского футбольного клуба из третьего дивизиона

Хедман и Палат стали совладельцами английского футбольного клуба из третьего дивизиона
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман и нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Ондржей Палат стали совладельцами английского футбольного клуба «Плимут», сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что оба игрока входят в состав инвестиционной группы Argyle Green, которая вложила 4 млн фунтов стерлингов в клуб в обмен на 20% акций клуба.

«Я был футбольным болельщиком всю свою жизнь, и я очень рад присоединиться к «Плимуту» в качестве инвестора и болельщика. То, что строят в «Плимуте», замечательно и напоминает мне то, что мы построили в Тампе с «Лайтнинг». Это сбывшаяся мечта – стать частью двух организаций, которые нацелены на достижение успеха на самом высоком уровне и поддержание этого успеха долгие годы», – заявил Хедман.

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