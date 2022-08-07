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«Авангард» обыграл СКА в рамках турнира Sochi Hockey Open

«Авангард» обыграл СКА в рамках турнира Sochi Hockey Open
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Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Шайба».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кристиан Ярош, которому ассистировал Сергей Толчинский, форвард Рид Буше с передач Толчинского и Алексея Береглазова, а также сам Сергей Толчинский, голевой пас на счету Алекса Бродхёрста.

Единственный гол в составе подопечных Романа Ротенберга забил Михаил Воробьёв с передачи Алекса Гранта.

После четырёх встреч «Авангард» занимает первое место в турнирной таблице Sochi Hockey Open, имея в своём активе шесть баллов, СКА — на второй строчке, набрав также шесть очков.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
07 августа 2022, воскресенье. 16:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Воробьёв (Грант) – 17:09 (5x4)   1:1 Ярош (Толчинский) – 22:41 (5x4)   1:2 Буше (Толчинский, Береглазов) – 46:21 (5x4)   1:3 Толчинский (Бродхёрст) – 59:37 (en)
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