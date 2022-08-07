«Авангард» обыграл СКА в рамках турнира Sochi Hockey Open

Омский «Авангард» одержал победу над санкт-петербургским СКА в рамках турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Шайба».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кристиан Ярош, которому ассистировал Сергей Толчинский, форвард Рид Буше с передач Толчинского и Алексея Береглазова, а также сам Сергей Толчинский, голевой пас на счету Алекса Бродхёрста.



Единственный гол в составе подопечных Романа Ротенберга забил Михаил Воробьёв с передачи Алекса Гранта.



После четырёх встреч «Авангард» занимает первое место в турнирной таблице Sochi Hockey Open, имея в своём активе шесть баллов, СКА — на второй строчке, набрав также шесть очков.