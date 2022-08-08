Никита Комаров объяснил причину поражения СКА от «Авангарда» в Сочи

Нападающий СКА Никита Комаров прокомментировал результат матча предсезонного турнира в Сочи с «Авангардом». Команда из Санкт-Петербурга уступила со счётом 1:3. Также белорусский форвард высказался о переходе в СКА.



«Начали и играли хорошо. Удаления сломали нашу игру. Неприятно, но бывает.



Многие удивляются моим трансферам в сильные команды? Секреты раскрывать не буду (смеётся). Работаем!» — приводит слова Комарова «Хоккей Беларуси».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кристиан Ярош, которому ассистировал Сергей Толчинский; форвард Рид Буше с передач Толчинского и Алексея Береглазова; а также сам Сергей Толчинский, голевой пас на счету Алекса Бродхёрста.



Единственный гол в составе подопечных Романа Ротенберга забил Михаил Воробьёв с передачи Алекса Гранта.