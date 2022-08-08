Бродхёрст: у Дацюка уникальное мастерство, можно сказать, революционное

Новичок «Авангарда» Алекс Бродхёрст рассказал о детстве. Также американец признался, что активно следил за бывшим российским нападающим Павлом Дацюком, который в НХЛ выступал за «Детройт Ред Уингз».



«Я родился в пригороде Чикаго, местечке под названием Окленд. Вырос в городе Орленд Парк, мы там и сейчас живём летом. В хоккей попал вслед за старшим братом, в детстве всегда повторяешь за братом, ходишь за ним везде. В итоге влюбился в хоккей. Сколько часов мы провели с ним в подвале, играя друг против друга!



Мы с братом были большими фанатами Джереми Рёника и Криса Челиоса, которые играли в «Чикаго». В детстве встречался с ними на арене, брал автографы, это было очень круто. Ещё следил за Джо Сакиком, Стивом Айзерманом. Когда в «Детройт» приехал Павел Дацюк, следил и за ним. Уникальное мастерство, можно сказать, революционное», — сказал Бродхёрст в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полностью интервью с Алексом Бродхёрстом можно почитать на «Чемпионате».