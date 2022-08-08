«О России мало что знал – в Америке мы как в «пузыре». Интервью с новичком «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Алекс Бродхёрст – один из иностранных новичков КХЛ в этом году. Он выиграл два титула на юниорском уровне – в USHL и OHL, потом долго играл в АХЛ, где также становился чемпионом, а последние два года провёл в финской лиге за ХИФК.

Над предложением «Авангарда» он какое-то время думал, но в итоге принял его. Бродхёрст не хотел возвращаться в Северную Америку, а в Европе лучше лиги, чем КХЛ, не найти. Он выглядит человеком, который открыт ко всему новому. Не страшится долгих перелётов и напряжённого календаря, хочет получше узнать историю России, восхищается суперсовременной Академией «Авангарда». Об этом и многом другом – в его эксклюзивном интервью «Чемпионату», которое он дал на Sochi Hockey Open — 2022.

«У «Авангарда» отличная линия нападения. С хорошими игроками играть легко»

— Отпускная атмосфера в Сочи отвлекает?

— Не особо, мы много времени проводим на арене, а после можно насладиться погодой и городом. Здесь очень красиво, люди дружелюбные, всё здорово.

— Расскажи о своих первых впечатлениях от Омска и команды?

— Город отличный, рестораны великолепные, фанаты обалденные. Спасибо ребятам, они показывают мне, где что находится. Арену ещё не видел, мы все ждём, когда сможем прийти туда, посмотреть. Думаю, будет здорово там играть.

— Как тебя встретили ребята?

— Всё супер – ребята, тренеры хорошо меня встретили. Большинство так или иначе говорит по-английски, а с остальными будем как-то иначе узнавать друг друга поближе. Пока что всё здорово, это упрощает адаптацию.

— Ты пока сыграл только один матч (разговор состоялся до матча со СКА, где Бродхёрст вернулся в состав. – Прим. «Чемпионата»), Рябыкин сказал, что ты пока не готов и ещё должен изучить нюансы системы. Согласен с такой оценкой, в чём тебе надо добавлять?

— Всё так, да. Нужно работать над маленькими деталями, которые важны для тренера – не поворачиваться спиной в средней зоне, остановки, старт и так далее. Каждый день работаю над этим на тренировках. Это немного отличается от того, к чему я привык. Нужно немного времени, и уверен, я адаптируюсь и во всём разберусь.

— За один матч ты успел поиграть с Грицюком и Ткачёвым, а потом с Буше и Толчинским. Что скажешь о своих партнёрах?

— Все четверо – великолепные игроки. Мне повезло, что у нас в команде такая линия нападения, много хороших партнёров. Мне кажется, у меня в обоих звеньях получалось, мы разыгрывали шайбу, делали правильные вещи. У нас отличный не только топ-6, но и третье, четвёртое звенья. С хорошими игроками играть легко.

«Переход в «Авангард» — правильный шаг для карьеры и с финансовой точки зрения»

— Как вообще возник вариант с КХЛ? Были ли другие предложения?

— Общался с разными командами в европейских лигах. Хотел остаться в Европе, а не возвращаться в Северную Америку. Появился вариант с «Авангардом», после общения и обсуждений я посчитал, что этот вариант мне подойдёт. Великолепная лига, великолепный хоккей, я рад, что принял правильное решение.

— Долго раздумывал?

— Какое-то время. Надо было обсудить с семьёй, потому что жена осталась дома. Надо было решить, сможем ли мы разлучиться на долгое время. Но в конечном счёте это был правильный шаг для моей карьеры, а также с финансовой точки зрения. Пока что всё здорово, мне нравятся лига и хоккей. Надеюсь, смогу остаться здесь и играть в КХЛ.

— Легионеры сейчас больше уезжают из России, чем приезжают, тяжело ли далось это решение, учитывая ситуацию в мире?

— Конечно, об этом тоже думал. Много слухов ходит, разговоров. В прошлом сезоне кто-то уехал раньше окончания сезона. Но я принимал решение с хоккейной точки зрения. Я хочу становиться лучше, двигаться вперёд в карьере. КХЛ – одна из лучших лиг Европы, если не лучшая, так что решение было очевидным.

— Другие предложения из КХЛ были?

— «Авангард» был единственным, кто сделал предложение, хотя были другие клубы, которые выходили на меня. «Авангард» был настроен серьёзнее всех, и это была команда, в которую мне правда захотелось перейти. Я много хорошего слышал об этом клубе, общался с Ридом Буше и Корбаном Найтом, задавал вопросы, они мне очень помогли.

Алекс Бродхёрст Фото: hawk.ru

— Здесь в России часто говорят про сибирский фактор в том смысле, что многие наши игроки склонны выбирать Москву, когда есть даже порой лучшее предложение из Омска.

— Слышал, что перелёты тяжёлые, большая разница в часовых поясах, мне ещё предстоит это узнать. Погода в Омске хорошая, я к холодам привык. Сам из Чикаго, а в прошлом году играл в Хельсинки. Зимы суровые, но это не проблема. Смена часовых поясов – это да, придётся привыкать, но ничего.

— «Авангард» четыре года тренировал Боб Хартли, его преемник Дмитрий Рябыкин считает, что система Боба работает, поэтому её не надо особо менять. То, что этот «Авангард» во многом создал североамериканец, было фактором при переходе?

— Да, это был важный фактор. «Авангард» показывает агрессивный североамериканский хоккей, против которого соперникам тяжело. Мне такой стиль нравится. Боб поменял концепцию «Авангарда», после его прихода команда добилась больших успехов. Здорово, что команда продолжит проповедовать его хоккей, думаю, это даст нам хороший шанс завоевать титул.

— Кроме тебя в команде ещё четыре легионера и американский тренер, так что приспособиться в новой лиге должно быть ещё легче.

— Да, это круто. В тренерском штабе есть человек, который нам переводит и помогает. Познакомился с другими легионерами, мы нашли общий язык. Но хочу подчеркнуть – никаких проблем с командой нет в принципе, она делает всё, чтобы мы себя чувствовали частью коллектива.

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«О России мало что знал – в США мы как в «пузыре». Хочу получше узнать историю страны»

— Друзья, семья, болельщики как отреагировали?

— Все родные меня поддержали. Когда уезжаешь играть в другую страну, близкие всегда будут беспокоиться. Так же было, и когда я уезжал в Хельсинки. Но семья понимала, что это хорошая лига. Мы много разговаривали со старшим братом, который играет в Северной Америке. Поняли, что с точки зрения хоккея это великолепная возможность. Часто что ли подворачивается возможность пожить в России и поиграть в КХЛ? Все восприняли эту новость позитивно, никто не говорил ничего плохого.

— В соцсетях тоже негативных комментариев не было?

— Может, была парочка. Я играл в Финляндии, есть болельщики оттуда. Однако в основном они были расстроены, что покидаю команду. Но я не обращаю внимания на то, что говорят, особо не слежу на соцсетями.

— Твой друг Джордан Шрёдер провёл в КХЛ несколько лет, советовался с ним? Что он рассказывал о нашей лиге?

— В прошлом сезоне мы оба играли в Хельсинки. Мы давно дружим, раньше играли вместе в АХЛ. Этим летом он тоже мне во многом помог – вводил в курс дела, рассказывал о лиге. Мне повезло, что нашлись ребята, которые помогали, объясняли, говорили, что это будет классный опыт.

— Что ты знал о России до приезда сюда? Ожидания совпали с реальностью?

— Если честно, мало что знал о России. Понятно, что у неё великая хоккейная история, которая изменила то, как мы играем в хоккей. Это здорово.

Знаю, что история России насчитывает много веков, мне не терпится поближе с ней познакомиться. Я увлекаюсь историей, люблю побольше узнавать о том, где я оказался. В США мы как в «пузыре» — свою историю знаем, а об остальном мире мало что слышали. Постараюсь получше изучить Омск, посмотреть Москву, Петербург. Круто исследовать незнакомые места, и мне повезло играть в разных странах.

«Академия «Авангарда» впечатляет. Никогда такого не видел в хоккее, особенно в США»

— Как провёл лето?

— Отлично, много времени проводил с семьёй, пару раз съездил в отпуск, играл в гольф. В общем, всё стандартно.

— Что за проблемы были с визой?

— Не знаю, были ли какие-то проблемы, просто потребовалось на оформление больше времени, чем мы думали. Рад, что всё разрешилось. Особо не беспокоился, в клубе были уверены, что всё будет нормально.

— Как добирался в Россию? Сейчас прямых рейсов нет, наверняка это было то ещё путешествие.

— Да, то ещё путешествие. Поехал в Вашингтон забрать визу, провёл день там, потом вылетел в Стамбул. Там тоже провёл день, потом вылетел в Москву, там час на пересадку — и в Омск. Очень длинная поездка – около 45 часов, я так долго ещё никогда не был в дороге. К счастью, в клубе дали мне пару дней прийти в себя, отдохнуть. Сейчас, кажется, наконец прошёл акклиматизацию и начал спать по ночам.

— Успел в Омске разместиться, найти жильё?

— Пока остановился в академии «Авангарда», недалеко от тренировочной арены. После Сочи должно быть несколько выходных, займусь поисками квартиры.

— Как тебе академия?

— Впечатляюще! Никогда такого не видел в хоккее, особенно в США. Академия подобного плана – это просто потрясающе, круче быть не может. Детям и юниорам полезно, что можно постоянно быть вместе, учиться, быть рядом с ареной.

«Финский язык намного хуже русского, некоторые слова и буквы ставят в тупик»

— Ты приехал один или с семьей?

— Пока один. Мы с женой надеемся, что она сможет получить визу. Она бы хотела приехать и жить здесь. Посмотрим, как получится. Календарь напряжённый, я часто буду в разъездах, пока обдумываем варианты. Возможно, будет лучше, если она периодически будет приезжать надолго.

— Хм, обычно североамериканцы приезжают одни. Ещё видела, у тебя очаровательная собака. Где она?

— Я её целый год не увижу, очень тяжело было с ней прощаться. Ей скоро восемь лет, путешествия уже даются непросто. Тем более раньше можно было брать её в салон, а теперь только сдавать в багаж. Оставим её родителям жены, если она приедет ко мне. А с женой мы всегда вместе, мы и в Хельсинки жили вместе, нам тяжело надолго расставаться. Она хочет приехать, и я этому только рад.

Алекс Бродхёрст с женой и собакой Фото: Из личного архива Алекса Бродхёрста

— Кто из ребят взял тебя под своё крыло?

— Рид Буше тоже американец, мы одного возраста, играли друг против друга ещё в юности. Он мне во всём помогает, рассказывает что да как. Но вообще все помогают.

— Насколько тут всё отличается от Северной Америки и финской лиги?

— КХЛ сильнее финской лиги, мастерство выше. Я пока только один матч сыграл, так что ещё осваиваюсь. Но тут много хороших игроков, в этой лиге непросто играть. Знаю, в этом году количество матчей увеличили до 68, календарь тяжёлый, как в НХЛ. Но я рад новому вызову, надеюсь, проведу хороший сезон.

— Ребята уже научили паре русских слов?

— Пока знаю только одно слово – «пасибо». Стараюсь учить слова каждый день, ребята помогают.

— Иностранцы обычно считают русский сложным, но финский – это вообще что-то непонятное. После него русский не такой сложный?

— О боже! Русский даже близко не сравнится, финский намного хуже. Безумный язык, некоторые слова и буквы просто ставят в тупик. Я пытался выучить как можно больше слов, но смог только «привет», «доброе утро», «спасибо» — только самые простые вещи. Очень сложный язык.

«Хотим устроить шоу для фанатов. Гарантирую, первый домашний матч будет потрясающим»

— Знаешь, что «Авангард» несколько лет играл вдали от дома и сейчас вернулся в родной город?

— Не знаю всей истории, но в курсе, что они долго играли где-то под Москвой.

— У них арена развалилась, пришлось строить новую.

— Ого, я этого не знал.

— Представляешь, какое должно быть безумие на домашних матчах в этом сезоне?

— Да, все в команде об этом говорят и находятся в предвкушении домашних матчей. Ходят слухи, что все билеты практически на все игры уже распроданы. Это очень важно, аншлаги на домашних матчах – это большое преимущество. Очень хочу уже попасть на новую арену. Я пока только издалека её видел.

— Это возлагает дополнительную ответственность на команду? Надо порадовать болельщиков, которые так соскучились.

— Думаю, да, но какого-то дополнительного давления не будет. Это хоккей — если играть по системе, обычно это значит, что у тебя хорошая команда. Но мы хотим и устроить шоу для фанатов, которые давно не видели команду. Все в предвкушении, гарантирую, что первая домашняя игра будет потрясающей. Мы будем выкладываться на 100%.

— Задача у «Авангарда» всегда одна – чемпионский титул. А какие ты ставишь для себя личные цели?

— Личные цели те же, что командные. Мы хотим победить. Победа помогает карьерам игроков, у тебя открывается больше возможностей. Но и просто иметь возможность сказать, что становился чемпионом КХЛ, получить чемпионское кольцо — это нечто особенное. Знаю многих ребят, которые были в чемпионской команде, все говорили, что это было невероятно.

Алекс Бродхёрст Фото: ХК «Авангард»

«У Дацюка уникальное мастерство, можно сказать, революционное»

— Расскажи о себе. Где ты вырос, большая ли у тебя семья, как попал в хоккей?

— Родился в пригороде Чикаго, местечке под названием Окленд. Вырос в городе Орленд Парк, мы там и сейчас живём летом. В хоккей попал вслед за старшим братом, в детстве всегда повторяешь за братом, ходишь за ним везде. В итоге влюбился в хоккей. Сколько часов мы провели с ним в подвале, играя друг против друга!

Семья у нас не очень большая, обычный средний класс, очень работящий. Когда я был во втором классе, родители открыли маленькую пиццерию. Я там тоже работал в юности, делал пиццу. Люблю играть в гольф и на гитаре.

— Гитару с собой не привёз?

— Нет. Я купил новую гитару этим летом, не хотел её потерять или сломать. Планирую купить тут другую, не такую дорогую.

— На кого из игроков смотрел в детстве?

— Мы с братом были большими фанатами Джереми Рёника и Криса Челиоса, которые играли в «Чикаго». В детстве встречался с ними на арене, брал автографы, это было очень круто. Ещё следил за Джо Сакиком, Стивом Айзерманом. Когда в «Детройт» приехал Павел Дацюк, следил и за ним. Уникальное мастерство, можно сказать, революционное.

— Если бы вас попросили самому себе дать характеристику, что вы бы сказали о своих лучших качествах? Вы больше плеймейкер или двусторонний центр?

— Точно плеймейкер. Моя главная сила – найти открытого партнёра и сделать партнёров лучше. Но я также горжусь тем, что стараюсь быть двусторонним форвардом, хорошо играть на вбрасываниях, надёжно действовать в любых ситуациях. Стараюсь быть сильным во всех аспектах. Над чем-то ещё надо работать, например, мне надо чаще бросать. Я люблю делать передачи, но мне кажется, бросок у меня тоже хороший, надо его использовать.

— Если посмотреть на вашу статистику, то в сезоне-2017/2018 вы демонстрировали отличные показатели, были вторым бомбардиром своего клуба в АХЛ. Нет разочарования, что за это вас вознаградили всего двумя матчами в НХЛ?

— Можно сказать, что был разочарован, но ведь всё равно, я смог впервые сыграть в НХЛ. Я в том сезоне пахал, был одним из лидеров команды, получил нашивку ассистента капитана. Думаю, я заслужил те две игры, можно сказать, вынудил поднять меня в основу. Эмоции смешанные. Конечно, хочется играть в НХЛ, ты делаешь для этого всё, что можешь. И даже с хорошей игрой в эту лигу очень тяжело попасть.

— Читала твои интервью в Финляндии, и ты везде подчеркивал, что уехал в Европу, чтобы потом пробиться в НХЛ. Это по-прежнему твоя цель?

— Без сомнений, НХЛ не выходит у меня из головы. Не думаю, что уже слишком поздно или что мне уже слишком много лет, чтобы туда пробиться. Шанс есть всегда, просто надо попасться на правильные глаза. Может, к знакомому тренеру или ещё как-то. КХЛ великолепная лига, играя здесь, можно попробовать вернуться в НХЛ. Но если этого не случится, то нестрашно, буду играть здесь.