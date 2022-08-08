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Стало известно время начала первого матча сезона-2022/2023 в КХЛ

Стало известно время начала первого матча сезона-2022/2023 в КХЛ
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Пресс-служба КХЛ объявила об установлении время начала первого матча нового сезона. В Кубке Открытия сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и финалист «Металлург». Встреча пройдёт 1 сентября. Начало — в 19:00 мск.

Кроме того, установлено время начала домашних матчей «Витязя». Встречи «Витязь» — «Авангард» (3 сентября) и «Витязь» — «Сибирь» (25 сентября) начнутся в 14:00 мск.

В минувшем сезоне в финале розыгрыша Кубка Гагарина ЦСКА обыграл «Металлург». Серия завершилась со счётом 4-3.

Новый сезон стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия между финалистами последнего розыгрыша Кубка Гагарина – ЦСКА и «Металлургом». Регулярка КХЛ продлится до 26 февраля 2023 года. Все команды проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате – это рекордное количество игр.

Каждая команда сыграет со всеми соперниками по одному разу дома и на выезде (в сумме 42 матча). По 20 встреч (по 10 дома и в гостях) каждый клуб проведёт с каждой командой из своей конференции. Ещё шесть встреч команды доберут с целью повышения количества принципиальных матчей (по три дома и в гостях).

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