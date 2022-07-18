КХЛ представила календарь нового сезона

Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь матчей регулярного чемпионата лиги сезона-2022/2023. Расписание игр разработано группой специалистов КХЛ и эксперта Владимира Жидкова, однако при этом большая часть работы по составлению календаря была автоматизированной.

Новый сезон стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия между финалистами последнего розыгрыша Кубка Гагарина – ЦСКА и «Металлургом». Регулярка КХЛ продлится до 26 февраля 2023 года. Каждая команда проведёт по 68 матчей в регулярном чемпионате – это рекордное число игр.

Каждая команда сыграет со всеми соперниками по одному разу дома и на выезде (в сумме 42 матча). По 20 встреч (по 10 дома и в гостях) каждый клуб проведёт с каждой командой из своей конференции. Ещё шесть встреч команды доберут с целью повышения принципиальных матчей (по три дома и в гостях).

В регулярном сезоне будет всего одна пауза на матчи национальной сборной – с 12 по 18 декабря 2022 года.



Полный календарь игр сезона-2022/2023 доступен на официальном сайте КХЛ.