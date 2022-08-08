«Бостон» подписал контракт с чешским форвардом Захой, избежав арбитража НХЛ
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Чешский нападающий Павел Заха подписал контракт с «Бостон Брюинз», сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что соглашение заключено сроком на один год. 25-летний игрок заработает $ 3,5 млн. Из-за подписания контракта «Бостон» и Заха избежали арбитражного слушания НХЛ, на которое претендовал форвард.
В июле 2022 года «Нью-Джерси Дэвилз» обменял Заху в «Брюинз». В прошедшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги чех выступал за «дьяволов», приняв участие в 70 матчах, набрав 36 (15+21) очков при общей полезности «-21».
В общей сложности на счету Захи 386 встреч в НХЛ, он заработал 179 (69+110) баллов при полезности «-66». Он был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2015 года под общим шестым номером.
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