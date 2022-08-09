Расписание матчей заключительного игрового дня на Sochi Hockey Open — 2022
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Сегодня, 9 августа, в Сочи пройдёт заключительный, пятый игровой день предсезонного турнира Лига Ставок Sochi Hockey Open. В этот день пройдут три матча.
В 12:00 по московскому времени на лёд выйдут омский «Авангард» и владивостокский «Адмирал», в 15:45 стартует встреча между ХК «Сочи» и минским «Динамо», а в 19:30 начнётся матч СКА — сборная России U25.
Напомним, перед последними матчами первое место в турнирной таблице занимает омский «Авангард», набравший шесть очков после четырёх встреч. Второе место — у санкт-петербургского СКА, который также имеет в своём активе шесть баллов. Следом идут минское «Динамо», владивостокский «Адмирал» и Россия U25 с четырьмя очками. Замыкает таблицу ХК «Сочи» (0 баллов).
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