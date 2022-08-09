Легионеры «Салавата» Мёрфи и Хо-Сэнг отреагировали на мемы болельщиков со своим участием

Новички «Салавата Юлаева», защитник Райан Мёрфи и нападающий Джош Хо-Сэнг отреагировали на мемы с ними от болельщиков.
«Джош Хо-Сэнг и Райан Мёрфи посмотрели ваши мемы и выбрали лучшие работы. Смотрите скорее, как легионеры смеялись над вашими приколами», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале «Салавата».
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Салавата Юлаева».
Напомним, Хо-Сэнг был задрафтован под общим 28-м номером в 2014 году «Нью-Йорк Айлендерс». Канадец с китайскими корнями играл за «островитян» и их фарм-клуб в АХЛ «Бриджпорт Саунд Тайгерс». Кроме того, Хо-Сэнг выступал за «Сан-Антонио Рэмпейдж» (АХЛ), «Эребру» (Швеция), «Линчёпинг» (Швеция) и «Торонто Марлис» (АХЛ), а также выступал на Олимпийских играх в Пекине за сборную Канады.
Мёрфи прошлый сезон провёл в системе «Детройт Ред Уингз», сыграв 53 матча в АХЛ за «Гранд Рэпидз» и набрав 29 (11+18) очков. Канадец уже играл в КХЛ, выступая за «Нефтехимик» и минское «Динамо».
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